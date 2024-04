To nieoczywiste miejsca na wycieczkę godzinę jazdy z Golubia-Dobrzynia. Zobaczcie!

- Golub-Dobrzyń, Sokołowo, Węgiersk, Nowogród, Golub-Dobrzyń. Z Golubia do Sokołowa ścieżka rowerowa, z Sokołowa do Węgierska trakt, ale na każdy rower jest OK, z Węgierska do Nowogrodu asfaltówka przy jeziorze Stawek i z Nowogród do G-D ścieżka rowerowa. Jest tam jedna uciążliwa góra z Sokołowa do Węgierska, ale można zejść z roweru i wyprostować sobie kości - poleca "na rower" Ziemowit Kwidzyński.