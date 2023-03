To niesamowite miejsca w Inowrocławiu i okolicy na zdjęciach Google Earth OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Google Earth to świetne narzędzie - nie ma co do tego wątpliwości. Jest to aplikacja, która umożliwia nam oglądanie świata z satelity. Trend na szukanie tajemnic w Google Earth jest ciągle żywy. W materiałach poświęconych niezwykłym miejscom zazwyczaj pojawiają się lokalizacje spoza powiatu inowrocławskiego. A szkoda! W tym artykule nadrobimy zaległości i udowodnimy, że osobliwe punkty na mapie da się znaleźć także tam. Przedstawiamy Wam 10 najpiękniejszych miejsc w powiecie inowrocławskim znalezionych w Google Earth.