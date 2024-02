To oni dostaną najwyższy zwrot z podatku w 2024 roku. Te przelewy robią wrażenie [18.02.2024]

Urząd skarbowy udziela informacji o średniej wysokości zwrotu za 2022 roku. Wyniosła ona 1715 złotych. Jednak warto pamiętać, że w 2023 roku mieliśmy zwrot wynikający z Polskiego Ładu. Kto zatem może liczyć na wysokie zwroty przy rozliczeniu podatku w 2024 roku?

Od 15 lutego możemy rozliczyć się z urzędem skarbowym. Dzięki dostępnym usługom e-PIT możemy to zrobić nie wychodząc z domu w ciągu kilku minut. Dodatkowym atutem rozliczenia online jest szybszy czas wykonania przelewy. Na zwrot czeka się maksymalnie do 45 dni, gdzie przy tradycyjnym rozliczeniu na zwrot pieniędzy będziemy czekać do 90 dni.

Aby dostać szybciej zwrot z podatku trzeba, jak najszybciej złożyć zeznanie, bo czas oczekiwania na zwrot liczony jest od momentu wpłynięcia zeznania do urzędu skarbowego.