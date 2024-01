To oni prowadzili "Koło Fortuny" w latach 90. Wojciech Pijanowski i Magda Masny - tak teraz wyglądają [27.01.2024]

"Koło Fortuny" - od kiedy działa teleturniej?

"Koło Fortuny" to bardzo popularny teleturniej emitowany na antenie TVP2 w latach 1992–1998, 2007–2009 i ponownie po przerwie od 2017. Teleturniej oparty jest na amerykańskim formacie Wheel of Fortune. Do Polski sprowadził go właśnie m.in. Wojciech Pijanowski.

W każdym odcinku "Koła Fortuny" udział bierze trzech uczestników. Gracze kręcą kołem, losując w ten sposób kwoty, dobierają i kupują za zarobione pieniądze litery. Celem jest odgadywanie haseł.