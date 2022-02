To oznacza budzenie się w nocy o tej samej porze. Takie rzeczy wskazują godziny pobudki! [20.02.2022]

Wiele osób zadaje sobie pytanie, dlaczego budzę się w nocy? I czemu jest to często ta sama pora? Wybudzanie w nocy to problem, którego nie należy ignorować a który może mieć różne przyczyny. Może być efektem różnego rodzaju schorzeń albo mieć podłoże psychiczne.Badania pokazują, że około 60 procent ludzi doświadcza problemów ze snem każdej nocy lub prawie każdej nocy. Mimo to często nie możemy zasnąć albo budzimy się w nocy i nie możemy spać.Co to znaczy, gdy budzisz się w nocy o różnych porach? Co mówi pora, o której budzisz się w środku nocy? Co oznacza godzina nocnej pobudki? Sprawdź to na kolejnych slajdach naszej galerii >>>>>

unsplash.com