To oznacza kolor gąbki do mycia naczyń. Od niego zależy, co można nią teraz umyć

Gąbki do mycia naczyń to bardzo praktyczny element wyposażenia kuchni. Nawet jeśli w domu jest zmywarka, gąbki do naczyń przydają się, by szybko, sprawnie, a zarazem dokładnym umyć naczynia, a także kuchenny zlew, blat czy stół. Są naczynia i akcesoria kuchenne, które nie nadają się do zmywarki i trzeba umyć je ręcznie. Gąbki do naczyń sprawdzają się nie tylko do czyszczenia naczyń i sztućców, ale również do przecierania innych powierzchni. Na rynku jest szeroki wybór gąbek do mycia naczyń. Różne kształty, wielkości i kolory pozwalają na wybór najbardziej odpowiadającej, która sprawdzi się w kuchni. Gąbki mogą być miękkie, twardsze, z szorstkimi i delikatnymi powierzchniami myjki do naczyń. Okazuje się jednak, że kolor gąbki ma znaczenie. Nie wszyscy wiedzą, że od koloru gąbki zależy, co można nią umyć. Żółta, zielona, czerwona a może niebieska? Każdy kolor gąbki sprawdzi się najlepiej do innych typów naczyń i innych zabrudzeń.Warto dobrze dobrać odpowiednią gąbkę do naczyń, a nie kupować pierwszą lepszą. Jaki kolor gąbki do naczyń wybrać? Co oznaczają kolory gąbek do mycia naczyń?

Jacek Smarz