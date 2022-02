To po weekendzie wydarzy się w serialu "Stepowa miłość". Akim z Niłem chcą zabić Zulejkę [13.02.2022 r.] OPRAC.: MIKIR

W serialu "Stepowa Miłość" emocji i wydarzeń nie zabraknie. W najbliższych odcinkach, które zostaną wyemitowane po weekendzie w połowie lutego Akim próbuje zabić Zulejkę. Olga opowiada Lidii i Darii o podłości Kolewanowa. Koliewanow z kolei wyrusza do Gülhana, by powiedzieć mu o losach jego żony. Dojdzie do pojedynku między Altanem a Jermiołajem.