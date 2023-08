To powinieneś jeść, żeby mieć płaski brzuch - mamy menu na płaski brzuch. Takie są sposoby na płaski brzuch (iwo)

Większość z nas marzy o pięknej sylwetce, której nieodłącznym elementem jest płaski brzuch. Coraz więcej siedzimy, a i podjadamy. Tymczasem dietetycy alarmują: Patrzmy na to, co jemy! Nie ma mowy o objadaniu się, tak jak i nie ma mowy o głodzeniu się. Dieta musi być zbilansowana. Do tego ruch, to nasz obowiązek, jeśli chcemy utrzymać piękną sylwetkę.