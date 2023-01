To przynosi nieszczęście w naszym domu. Według przesądów - te rzeczy najszybciej wyrzuć z mieszkania! [7.01.2023 r.]

Czy to możliwe że przedmioty przynoszą pecha? Jedni uważają, że tak, inni twierdzą, że to wbrew wierze katolickiej czy nawet logice. Wiara w przesądy to na pewno pogańskie zwyczaje, jednak w naszej kulturze wiele z nich się zachowało i przetrwało do dziś. Bo czy nie patrzymy inaczej na trzynasty w piątek? Czy czarny kot, który przebiega nam drogę jest, aby na pewno dla nas obojętny? Czy celowo przechodzimy pod drabiną?

Z bardziej znanych domowych przesądów jest, żeby w środku nie otwierać parasola. Ta czynność może skutkować wypadkiem i nieszczęściem. Inny mówi o tym, aby nie witać się przez próg.