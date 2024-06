To są najlepsi sportowcy w Grudziądzu! Za zdobyte medale otrzymali stypendia i nagrody [nazwiska, zdjęcia]

Gala Grudziądzkiego Sportu 2024: brawa i nagrody dla najlepszych zawodników

- To jest święto wszystkich młodych zawodników. Ponad 2 tys. młodych ludzi trenuje, wylewa pot, by później rozsławiać nasz Grudziądz - mówił podczas gali Tomasz Smolarek, wiceprezydent Grudziądza . - Można śmiało powiedzieć, że Grudziądz sportem stoi, tym bardziej, jest mi bardzo miło złożyć najserdeczniejsze gratulacje za wybitne osiągnięcia dla tych młodych sportowców, ale także dla trenerów, dla rodziców.

Specjalne wyróżnienie dla ikony lekkoatletyki GKS Olimpia Grudziądz

Ale honorując sukcesy młodych zawodników nie zapomniano o seniorach. I tak wyróżnienie specjalne odebrał Zbigniew Schubring, zasłużony trener sekcji lekkoatletycznej Olimpii Grudziądz , który od kilkudziesięciu lat jest związany z klubem. Jego wkład w rozwój grudziądzkiej lekkoatletyki jest nie do przecenienia. Cieszy się znakomitą renomą na krajowej i międzynarodowej scenie lekkoatletycznej.

"Pod jego kierownictwem zawodnicy Olimpii osiągali liczne sukcesy, przyczyniając się do wzrostu prestiżu klubu. Zbigniew Schubring wychował wielu utalentowanych sportowców, którzy zdobywali medale na różnych mistrzostwach, zarówno krajowych, jak i europejskich. Jego metody treningowe i podejście do pracy z młodzieżą przyczyniły się do stworzenia solidnych podstaw dla przyszłych pokoleń lekkoatletów" - czytamy w uzasadnieniu przyznania nagrody.