To sezon na obłoki srebrzyste i białe noce w Polsce. Takie niezwykłe zjawisko można oglądać w czerwcu [zdjęcia - 31.05.2023]

Obłoki srebrzyste czerwiec 2023 - rozpoczyna się sezon na obserwację

W Polsce w okolicy przesilenia letniego występują tzw. białe noce. Słońce podczas Białych Nocy oświetla niemal wszystkie obiekty i zjawiska znajdujące się na niebie. Białe Noce to idealny moment, by zaobserwować obłoki srebrzyste .

W okolicach przesilenia letniego Słońce zachodzi na tak krótki czas, że nie jest w stanie osiągnąć głębokości wystarczającej do zaistnienia nocy astronomicznej. W skrócie można powiedzieć, że promienie słoneczne wciąż do nas docierają i nie widzimy nocnej ciemności. Z tego powodu mamy nocą długi zmierzch przechodzący płynnie w świt . Taką sytuację nazywamy białą nocą – wyjaśnia Karol Wójcicki, bloger "Z głową w gwiazdach", popularyzator astronomii.

Obłoki srebrzyste czerwiec 2023 - jak oglądać?

Obłoki srebrzyste to zachwycające, wyjątkowe i dość rzadkie zjawisko. Zobaczyć je można tylko latem, do końca sierpnia, kiedy odbijają światło słoneczne padające już po zachodzie Słońca na drugą stronę naszej planety. Obłoki srebrzyste można obserwować w półzmroku, o zmierzchu lub o świcie. Zazwyczaj widoczne są nisko nad horyzontem, przez co w terenie zabudowanym są często są niezauważalne. Najlepsze warunki do ich obserwacji to otwarty równinny teren bez przeszkód terenowych i ciemne (niezanieczyszczone światłem sztucznym) niebo - wówczas obłoki srebrzyste widoczne są praktycznie przez całą noc.