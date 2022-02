To się dzieje z naszym organizmem, gdy dostajemy kwiaty. Takie są zaskakujące korzyści zdrowotne [lista - 12.02.2022 r.]

To się dzieje z organizmem, gdy dostajemy kwiaty

Co się dzieje z ciałem, gdy otrzymujemy kwiaty od kogoś bliskiego? Nie musi to być cały bukiet - okazuje się, że już jeden kwiatek może dać wiele korzyści zarówno osobie, która go otrzymuje, jak i tej, która go wręcza.

Badania wskazują na pewną zaskakującą i zachwycającą rzecz: kwiaty naprawdę mają moc. Obecność kwiatów wyzwala szczęśliwe emocje, zwiększa poczucie zadowolenia z życia i wpływa pozytywnie na zachowania społeczne. Kwiaty są naturalnym i zdrowym moderatorem nastrojów.