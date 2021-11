Obiad to jeden z najbardziej kalorycznych posiłków w ciągu dnia. Coraz częściej dbamy także, aby był zdrowy i zbilansowany, dostarczając wszystkich ważnych składników odżywczych. Ważne są także warzywa, które do niego dołączymy. Jak wiemy, najzdrowsze są te w postaci surowej, więc warto sięgać po surówki. Zobaczcie, dlaczego warto je jeść do obiadu i nie tylko!

pixabay/zdjęcie ilustracyjne