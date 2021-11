To się dzieje z organizmem, kiedy jemy pomarańcze. Czy warto włączyć je do diety zimą? [20.11.2021 r.]

Pomarańcza obok mandarynek to chyba jeden z najbardziej zimowych owoców kojarzonych ze świętami Bożego Narodzenia. To także pomarańczowa bomba witaminowa. Zimą chętnie dodawana do herbaty czy deserów, ale również zjadana "na surowo". A co dzieje się z naszym organizmem gdy jemy pomarańcze? Dlaczego warto je jeść szczególnie zimą? Sprawdziliśmy. Szczegóły na kolejnych zdjęciach >>>>

pixabay/zdjęcie ilustracyjne