To się dzieje z organizmem po zjedzeniu fasolki szparagowej. Dla tych osób może być groźna Joachim Przybył

Fasolka szparagowa to jedno z ulubionych letnich warzy w Polsce. Pod koniec lipca i na początku sierpnia jest jej najwięcej, ceny są najniższe, więc warto z tego korzystać. To jednak warzywo nie dla wszystkich! Kto powinien ograniczyć fasolkę szparagową, a dla kogo fasolka może być groźna? Sprawdźcie w naszej galerii Pixabay Zobacz galerię (7 zdjęć)

Przełom lipca i sierpnia to szczyt sezonu na fasolkę szparagową. To bardzo zdrowe warzywo, z którego możemy stworzyć proste i szybkie danie. To dzieje się naszym organizmem, gdy jemy dużo fasolki. Kto nie powinien objadać się fasolką szparagową? Lepsze jest zielone czy żółte warzywo? Sprawdzamy!