To się może zdarzyć, gdy używamy patyczków do uszu. Czyszczenie uszu w taki sposób może być niebezpieczne [6.02] OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

ZASKAKUJĄCE SKUTKI UBOCZNE UŻYWANIA PATYCZKÓW DO CZYSZCZENIA USZUIstnieje wiele skutków ubocznych, o których warto wiedzieć, gdy czyścimy uszy za pomocą patyczków. Co może się stać, jeśli używamy bawełnianych patyczków do czyszczenia uszu? Eksperci wymieniają wiele groźnych dla zdrowia efektów. Konsekwencje używania patyczków do uszu mogą być naprawdę groźne - od stanu zapalnego, który wymaga leczenia a czasem interwencji chirurgiczne, po nawet utratę słuchu!Oto niektóre z najbardziej zaskakujących skutków ubocznych używania patyczków do uszu.

Bawełniane patyczki to jedna z najpopularniejszych metod czyszczenia uszu. Wiele osób uważa, że patyczki do czyszczenia uszu są najskuteczniejsze, jednak lekarze i eksperci ostrzegają - patyczkami do czyszczenia uszu można sobie zrobić krzywdę! Jak się okazuje, czyszczenie uszu patyczkami może być niebezpieczne. Dlaczego? Co może się zdarzyć, gdy używamy patyczków do uszu? Kto szczególnie powinien uważać na taki sposób czyszczenia uszu? Zobacz, co mówią na ten temat eksperci.