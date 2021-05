To sprawi, że twoje rośliny w domu lub balkonie mogą się stać toksyczne. Uważaj na to! [19.05.21]

NOWE Papież Franciszek na Twitterze. O czym napisał 19.05.2021? Jaki był ostatni tweet papieża Franciszka?

Papież Franciszek napisał 19.05.2021 na Tweeterze: „Podczas #modlitwy, kiedy uświadamiamy sobie nasze rozproszenia, to co pomaga nam je zwalczyć, to pokorne ofiarowanie serca Panu, aby mógł je oczyścić i skupić na Nim. ”