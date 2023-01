To te liczby padały najczęściej w grach Lotto i Eurojackpot. One najczęściej wygrywają! [12.01.2023 r.]

Gry liczbowe Lotto to najpopularniejsze zakłady Totalizatora Sportowego. Jak głosi hasło reklamowe Totalizatora "żeby wygrać, trzeba grać". To jednak nie wystarczy. Trzeba jeszcze obstawić liczby, które mają szansę wygrać. Jak wybrać te liczby? Czasem są to ważne daty z naszego życia, czasem system którym obstawiamy liczby najczęściej padające. Sprawdzamy, jakie liczby w grach totalizatora sportowego padały najczęściej. Liczby jakie najczęściej padały w 2022 roku w poszczególnych grach liczbowych znajdziecie na kolejnych zdjęciach >>>

archiwum/pixabay/zdjęcie ilustracyjne