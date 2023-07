To trik na niepłacenie abonamentu rtv. Mamy listę osób, które nie muszą płacić [12.07.2023]

Choć wezwania do zapłaty zaległego abonamentu RTV wysyła Poczta Polska, to nie ona ma uprawnienia do umarzania czy rozkładania na raty zadłużenia abonenta.

Może to zrobić jedynie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, KRRiT może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych wraz z odsetkami.