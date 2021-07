To tych uczestników zobaczymy jesienią w programie Rolnik Szuka Żony. Nagrania odcinków trwają [2.07.2021]

We wrześniu 2021 roku na antenie TVP pojawi się ósma edycja programu, który powstał na bazie formatu „Farmer Wants a Wife”. "Rolnik szuka żony" przyciąga miliony widzów i budzi sporo emisji. Po każdym odcinku w sieci pojawia się mnóstwo komentarzy odnoszących się do zachowań i decyzji uczestników. Widzowie kibicują swoim ulubieńcom i długo po zakończeniu edycji śledzą ich losy na portalach społecznościowych.

Rolnik szuka żony 8 - kim są uczestnicy?

W zerowym odcinku, który premierę telewizją miał w Wielkanoc, poznaliśmy 8 osób: