To warto jeść po 40. Te produkty opóźniają proces starzenia - oto lista stworzona przez dietetyków [24.02.24]

W taki sposób można opóźnić procesy starzenia

Czterdzieste urodziny mogą być początkiem najlepszej dekady w całym życiu! Nie można zmienić tego, co jest uwarunkowane genetycznie, ale można przejąć kontrolę nad innymi czynnikami, które pomogą zachować młodszy wygląd - uważają eksperci.

Co zrobić, żeby wyglądać młodo bez skalpela? Jak skutecznie opóźnić procesy starzenia? Już po ukończeniu 30. roku życia w organizmie zaczynają zachodzić spore zmiany, zaś po 40. pojawiają się różne sygnały wskazujące na to, że organizm się starzeje. Ekspert potwierdza, że w wieku 40 lat często występuje tzw. kryzys wieku średniego.

Okazuje się, że istnieją skuteczne sposoby na to, by nieco spowolnić ruch wskazówek zegara. Istnieją pożywienie, które można spożywać regularnie i które - dzięki zawartości składników odżywczych - pomaga opóźnić proces starzenia.

40. urodziny to idealny czas na rozpoczęcie stosowania zdrowych nawyków, które zaprocentują w kolejnych latach. Ponadto po czterdziestce w organizmie zaczynają zachodzić określone zmiany, takie jak utrata masy mięśniowej, zmiany hormonalne związane z menopauzą oraz zmiany wzrostu związane ze zmianami w kościach i mięśniach. Zobacz teraz w naszej galerii, jakie produkty spożywcze zalecają dietetycy - to warto włączyć do diety po 40., aby spowolnić proces starzenia: