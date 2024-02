To warto pić przed snem. Oto napoje, które pomagają zasnąć [25.02.2024]

Kiedy ostatni raz pić przed snem? Sprawdź, ile godzin przed snem można pić

Wiele osób wypijają szklankę wody przed snem, by utrzymać nawodnienie przez całą noc. Eksperci twierdzą, że nie jest to jednak do końca zdrowy nawyk. Kiedy ostatni raz pić przed snem?

Najważniejsze jest, by pić wystarczającą ilość wody w ciągu dnia. Picie bezpośrednio przed snem może być uciążliwe i zakłócać dobry, nieprzerwany sen. Szklanka wody tuż przed snem może zwiększyć potrzebę oddawania moczu w nocy.