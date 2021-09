To wydarzy się po weekendzie w serialu Kozacka Miłość. Marysia przyznaje się do udziału w zabójstwie! [5.09.21 r.]

Kozacka Miłość, odc. 176 - streszczenie. Emisja: poniedziałek, 6 września, godz. 18.45.To się wydarzy: W nocy nieznany sprawca zabija żonę starego atamana, Wierę. Fiodor organizuje pościg. Zachęca starego atamana, by sam schwytał zabójcę. Lekarz wmawia Oldze, że okrucieństwa Koliewanowa, to wytwór jej chorej wyobraźni. Aby ratować Katię, medyk Pietrow składa oczerniające siebie zeznanie. Siepan nie może jednak uwierzyć w jego winę. Zobacz, co wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu Kozacka Miłość. Kliknij strzałkę obok zdjęcia lub przesuń fotografię gestem >>>

kadr z serialu Kozacka Miłość/YouTube