To wydarzy się w piątkowym odcinku serialu Zakazany Owoc. Streszczenie odcinka 158 - 18.08.2023

Zakazany Owoc - streszczenie odcinka 158 - 18.08.2023

By nastawić Mahmuta przeciwko Hasanowi Alemu, Ender i Sahika chcą wynająć człowieka z przeszłością.

Feride zaczyna się przekonywać do małego Halitcana. Yildiz prosi Emira, by spróbował namówić Cagataya na podryw. Cansu knuje intrygę, by zostać żoną Cagataya.