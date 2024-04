To zrób już teraz, aby tegoroczna czereśnia obrodziła. Oto skuteczne triki [7.04.2024 r.]

Czereśnie owocują od czerwca do połowy lipca. Warto wiedzieć, że pierwsze owoce pojawią się na drzewie nie wcześniej niż po 3 latach . Czereśnia to dość wymagający owoc, który trzeba zbierać w odpowiednim momencie. Jeśli zbierzemy je za wcześnie owoce będą małe i niesłodkie. Czereśnie zerwane za wcześnie nie dojrzeją poza drzewem. W przypadku zbyt późnego zbioru owoce popękają.

Czereśnia to dość delikatne drzewo i potrzebuje odpowiednich warunków już na starcie. Wybierając miejsce dla tej rośliny musimy wiedzieć, że lubi ona nasłonecznione, ale także osłonięte od wiatru. Młoda czereśnia wymaga stałego nawadniania, nieco starsze drzewka poradzą sobie z krótkotrwałymi suszami.

Czereśnie zawierają witaminy A, C, E, K i B6, a także tiamina, ryboflawina, niacyna i kwas foliowy. Są też źródłem potasu, cynku, fosforu, magnezu, wapnia i żelaza. Przede wszystkim są pyszne i to idealna przekąska na letnie dni, a także doskonały dodatek do deserów i wielu dań.