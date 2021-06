Czytelnik z gminy Brzozie w powiecie brodnickim skarży się na częste odcinanie dostawy wody. Gmina Brzozie odpowiada

Do naszej redakcji zwrócił się mieszkaniec Jajkowa w gminie Brzozie w powiecie brodnickim, który przekazał nam, że w miniony weekend gmina bez uprzedzenia odcięła mieszkańcom dostawę wody do domu, przez co nie mógł się umyć ani napić. Mieszkaniec podkreśla, że problem zakręcania wody przez gminę Brzozie bez ostrzeżenia mieszkańców ponawia się od wielu lat, zwłaszcza podczas upałów. Jak podkreśla Czytelnik, myślał, że problem ten zniknie wraz ze zmianą nowo wybranego wójta, na którego zresztą głosował, jednak tak się nie stało. O komentarz poprosiliśmy gminę. - Informacje, które przekazał Czytelnik są niezgodne ze stanem faktycznym - odpowiada wójt gminy Brzozie Danuta Kędziorska-Cieszyńska.