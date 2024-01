Tort walentynkowy - zdjęcia. Najlepsze romantyczne torty z okazji walentynek dla kobiety i mężczyzny [21.01.2024]

Walentynki to szczególny dzień dla par, a powiedzenie "Przez żołądek do serca" – nie jest przypadkowe. W Dzień Świętego Walentego warto skusić się na słodki prezent w postaci walentynkowego tortu. Takie wypieki dla dwojga to miłe urozmaicenie romantycznego popołudnia lub wieczoru.