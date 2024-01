Torty rozwodowe 2024 - zdjęcia. Tak wyglądają torty z okazji rozpadu małżeństwa: smutne, humorystyczne, upiorne [16.01.2024]

Tort to kulinarny element wielu okolicznościowych imprez: urodzin, wesel, chrzcin, rocznic ślubu. Każda okazja jest dobra do świętowania, a może być nią także pożegnanie miłości do grobowej deski. Idąc tym tropem, w ciągu ostatnich lat trafiła do Polski moda na organizowanie imprez z gadżetami, balonami, pierścionkami i tortami… rozwodowymi. Klienci i twórcy takich wypieków wykazują się niemałą kreatywnością i fantazją.

Hasło, jakie im przyświeca to: „Życie zaczyna się po rozwodzie”. Najczęściej bohaterem słodkości jest były małżonek, a jego motywem odzyskana wolność, pokazanie zakończonego związku jako początku lepszego życia. Efekt końcowy arcydzieła naprawdę potrafi zaskoczyć. W Internecie można znaleźć całe portfolio tortów rozwodowych. Czarny humor, a niekiedy makabryczność: krew z lukru, cmentarne nagrobki, urny, upiorne figurki eksmałżonków, wywołują mieszane uczucia. Są też takie, które w metaforyczny sposób pokazują dotychczasowe pożycie małżeńskie lub jego zakończenie: z bombą, kajdankami, koszem na śmieci, złamanym sercem. Takie torty z pewnością mają słodko-gorzki smak...