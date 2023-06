Torty rozwodowe. Taka dziś moda na celebrowanie rozwodu i złamanego serca. Zobacz zdjęcia humorystycznych i upiornych tortów rozwodowych

Rozwody w Polsce i ich przyczyny

Rozwód okazją do świętowania

Tort to kulinarny element wielu okolicznościowych imprez: urodzin, wesel, chrzcin, rocznic ślubu. Każda okazja jest dobra do świętowania, a może być nią także pożegnanie miłości do grobowej deski. Idąc tym tropem, w ostatnich latach trafiła do Polski moda na organizowanie imprez z gadżetami, balonami, pierścionkami i tortami… rozwodowymi. Klienci i twórcy takich wypieków wykazują się niemałą kreatywnością i fantazją. Hasło, jakie im przyświeca to: „Życie zaczyna się po rozwodzie”. Najczęściej bohaterem słodkości jest były małżonek, a jego motywem odzyskana wolność, pokazanie zakończonego związku jako początku lepszego życia.