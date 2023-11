Towarzyskie rasy psów. Te psy kochają kontakt z człowiekiem i najchętniej odstępują go na krok [15.11.2023 r.]

Rasy psów towarzyskich są bardzo przyjazne, nie wykazują agresji, ale także energiczne. Potrzebują dużego zainteresowania i nie wystarczy im spokojny kilkunastominutowy spacer. Zwykle psy tych ras nawet jako seniorzy będą dość wymagającym jeśli chodzi o towarzyszenie im.

Koniecznie sprawdź:Mamy listę psów które lubią się przytulać - zobacz rasy. Te psy to prawdziwe pieszczochy

Wśród psów towarzyskich znajdują się głównie psy ras średnich i dużych. Warto też wiedzieć, że nie są to psy kanapowe. To psy, które trzeba głaskać i stawiać je w centrum uwagi. Mimo to są to także psy, które idealnie nadają się do domu rodzin z dziećmi pod warunkiem, że mamy możliwość zapewnienia im odpowiednich warunków.