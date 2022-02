Tradycyjne salcesony i szynki od kujawsko-pomorskich rolników. Ile trzeba zapłacić za smak dzieciństwa?

Kanapka z tradycyjną szynką wędzoną czy pasztetem wiejskim to smak dzieciństwa i obecnie koszt takiej przyjemności wcale nie jest wygórowany. W delikatesach wędliniarskich w centrach handlowych ceny wysoko gatunkowych wędlin przekraczają już ceny produktów od drobnych producentów. Dostęp do nich oferuje m. in. kujawsko-pomorski ebazarek. Można tam znaleźć ofertę i kontakt do producenta, i umówić się z nim na dostawę w weekend z kilkoma osobami z rodziny lub sąsiedztwa. Wystarczy pojechać na wieś raz w tygodniu, bo kiełbasa i szynka prosto z masarni na pewno się nie zepsują w tym czasie w lodówce. Sprawdzamy, jaki jest wybór w naszym regionie i ile trzeba zapłacić za tradycyjne wyroby od kujawsko-pomorskich rolników?