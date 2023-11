Tradycyjny stół na Boże Narodzenie - elementy, zdjęcia. To powinno się znaleźć na wigilijnym stole

Uszykowanie wigilijnego stołu to jeden z najważniejszych etapów przedświątecznych przygotowań. To właśnie przy świątecznym stole zasiądzie cała rodzina do uroczystej wieczerzy wigilijnej.Święta Bożego Narodzenia są przepełnione zwyczajami. Dawniej już sam dzień Wigilii Bożego Narodzenia wiązał się z różnymi wierzeniami.Jakie elementy według tradycji powinny znaleźć się na świątecznym stole? Niektóre elementy mogą zaskoczyć! Zobacz na kolejnych slajdach, czego nie może zabraknąć na wigilijnym stole >>>>>

Grzegorz Galasiński