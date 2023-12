Tragedia na jeziorze Wolickim koło Barcina. Znamy szczegóły tego zdarzenia

- Gdyby nie uderzenie w głowę, po zwykłej wywrotce na pewno o własnych siłach dopłynąłby do brzegu trzymając się kajaka lub holując go. Oczywiście mając na sobie kamizelkę szansa na przeżycie byłaby większa – kontynuuje Maciej Banachowski.

Tragedia na zimowym spływie na Brdzie

Utonęli na jeziorze Łebsko

Gdy kajakarze wypłynęli z zacisznej zatoki ochranianej od wschodu przez Półwysep Gacki, trafili na silny wiatr i wysokie fale. Te poprzewracały kajaki. Sześciu uczestnikom udało się dotrzeć do brzegu, z którego zaalarmowali miejscowych rybaków. Niestety pięcioro kajakarzy dryfowało w kamizelkach asekuracyjnych na otwarte wody ku zachodowi. Zanim dodarła do nich profesjonalna pomoc, już nie żyli. Wychłodzili się, a po utracie przytomności woda dostała się do płuc, co oznaczało de facto uduszenie się wodą.

Dramatyczne chwile na Zatoce Puckiej

Dobry los zdecydował, że śmierci na Zatoce Puckiej uniknął pod koniec września tego roku chyba najbardziej doświadczony bydgoski kajakarz, który prosi o niepodawanie nazwiska.

W rejs z Mechelinek do Helu (ok. 20 km otwartymi wodami morskimi) wybrał się wraz z pięcioma innymi doświadczonymi kajakarzami, znajomymi z różnych miast. Prognoza pogody mówiła o wietrze o sile 5 m na sekundę, czyli o umiarkowanym, ale w trakcie płynięcia ten wzmógł się do 11, a nawet 15 metrów, a to już bardzo silny wiatr, 7 w stali Beauforta. Podniosła się wysoka fala i grupa rozpłynęła się na wszystkie strony. Bydgoski kajakarz został sam, jak określa ok. 1,5 km od brzegu Półwyspu Helskiego.