Tragiczne informacje po wypadku w Nowych Marzach. Zmarł kierowca motocykla

Do zdarzenia doszło 20 czerwca około godz. 15.30 . - Kiedy dojechaliśmy na miejsce, poszkodowanemu motocykliście udzielana była już pomoc medyczna - mówił we wtorek Michał Goliński , dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 58-letni kierujący motocyklem nie upewnił się co do możliwości zmiany pasa ruchu, w wyniku czego doprowadził do zderzenia z osobową skodą, kierowaną przez 55-letniego mieszkańca powiatu wrocławskiego - relacjonuje kom. Joanna Tarkowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Świeciu.