Tragiczne warunki na kujawsko-pomorskich drogach. Z powodu gołoledzi doszło do wielu wypadków

Z powodu gołoledzi na drogach kujawsko-pomorskich z 19 na 20 grudnia doszło do kilkudziesięciu wypadków i kolizji. Strażacy m. in. wyciągali z rowów autobusy. Niestety, był też wypadek, w wyniku którego życie straciła jedna osoba. Miał on miejsce na trasie S10.

OSP Papowo Toruńskie