W Toruniu rusza zbiórka książek dla domów dziecka, szpitali i hospicjów

Fundacja Zaczytani.org i Książnica Kopernikańska w Toruniu organizuje Wielką Zbiórkę Książek. Trafią one m.in. do domów dziecka, hospicjów i szpitali. Akcja będzie trwała od 8 września do 9 października.