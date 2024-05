Trasy nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim. Gdzie iść w weekend 1 - 2 czerwca. 3 najciekawsze trasy

Nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim można trenować prawie wszędzie. Jednak zachęcamy do wybrania szlaków polecanych przez innych. Wspólnie z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 sprawdzone trasy nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim. Na każdy tydzień prezentujemy Wam nowy zestaw ścieżek do wyboru. Przekonaj się, jakie szlaki przygotowaliśmy na weekend.

Szlaki nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim

Które trasy nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim polecają mieszkańcy? My już to wiemy. Traseo to aplikacja, w której każdy może zapisania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. Razem z Traseo przedstawiamy Wam 3 sprawdzone ścieżki nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim. Wybierz najciekawszą dla siebie. Nim wyruszysz, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 01 czerwca w woj. kujawsko-pomorskim ma być od 14°C do 24°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 9% do 56%. W niedzielę 02 czerwca w woj. kujawsko-pomorskim ma być od 14°C do 22°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 10% do 64%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Partęczyny Początek trasy: Jabłonowo Pomorskie

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 13,36 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 99 m

Suma podejść: 1 036 m

Suma zejść: 1 032 m Trasę dla amatorów nordic walking poleca Wojciechstypa

Święto Pracy 1 maja uczciliśmy kolejną pieszą wycieczką po lasach wśród brodnickich jezior. Bardzo fajna i przyjemna trasa wzdłuż zachodniego brzegu Jez. Partęczyny Wielkie. Po drodze jez. Okonek (rezerwat przyrody), jez. Małe Partęczyny, aż do jez. Łąkorz. Na kanale łączącym Partęczyny Małe i Wielkie "przeprawa" po dwóch kłodach łączących brzegi oddalone od siebie o kilka metrów. Za to na kanale pomiędzy Partęczynami a Łąkorzem już jest ładny mostek, a wzdłuż kanału trasa przyrodniczo - dydaktyczna.

Nawiguj 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Szlak Wielkiego Kanału Brdy (Rytel - Legbąd) - Pieszy Zielony ver. 2017 Początek trasy: Kamień Krajeński

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 15,6 km

Czas trwania marszu: 46 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 118 m

Suma podejść: 674 m

Suma zejść: 682 m Amatorom nordic walking trasę poleca JJ_Active

Szlak pieszy, którego trasa biegnie wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy. Główną atrakcją na szlaku jest akwedukt i wieża widokowa w Fojutowie oraz drewniane domostwa w Legbądzie. Szlak bez "haszczowania", można (praktycznie w całości) pokonać na rowerze górskim.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Jezioro Bachotek dookoła Początek trasy: Brodnica

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 13,15 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 85 m

Suma podejść: 863 m

Suma zejść: 860 m Trasę nordic walking mieszkańcom poleca Wojciechstypa Jezioro Bachotek należy do największych jezior na Pojezierzu Brodnickim. Niezbyt duża odległość od Brodnicy i dobry dojazd powoduje, że jest do miejsce częstych wycieczek pieszych i rowerowych.

Na wschodnim brzegu jeziora są trzy ośrodki wypoczynkowe. Dużym plusem jest możliwość obejścia (objechania) jeziora dookoła - ok. 14 km po drogach asfaltowych i gruntowych.

Jezioro Bachotek leży w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Oprócz powszechnie występujących łabędzi, różnych gatunków kaczek i zaskrońców, można również zobaczyć czaple siwe i żurawie, a przy odrobinie szczęścia bobra albo krążącego nad lasem bielika.

Dojazd: z Brodnicy ok. 3 km drogą wojewódzką nr 15 w kierunku Olsztyna do Tamy Brodzkiej.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Brodnicy

Jakie korzyści przynosi nordic walking?

Nordic walking to aktywność, która może być uprawiana przez większość osób. Dlatego wiele osób wybiera nordic walking. Przy zachowaniu prawidłowej techniki, będzie przynosić wiele korzyści. Aktywność fizyczna jest potrzebna w dbaniu o zdrowie fizyczne i psychiczne. Nordic walking może pomóc w zrzuceniu zbędnych kilogramów. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: kijki aluminiowe

kijki z włókna szklanego

kijki z włókien węglowych

Warto zwrócić uwagę na wagę kijków, które wybieramy. Kijki powinny mieć też odpowiednio wyprofilowane uchwyty oraz posiadać paski. Możemy wybrać takie z regulowaną długością lub kupić odpowiednio dobrane do naszego wzrostu. Wysokość kijków jest prawidłowo dobrana, kiedy trzymając kijki w pozycji wyprostowanej, łokieć jest pod kątem prostym. Chodzenie z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stopy. Właśnie dlatego ten sport jest odpowiedni dla osób w każdym wieku. Ryzyko kontuzji jest znikome, a sam sport jest przyjemny i możemy go uprawiać niemal wszędzie.

Nordic Walking w Kujawsko-Pomorskim: Od Zabytków po Bory Tucholskie

Odkryj uroki nordic walkingu w województwie kujawsko-pomorskim, śledząc Szlak Piastowski. Ta fascynująca trasa prowadzi do najważniejszych zabytków regionu, pozwalając jednocześnie na aktywny wypoczynek na łonie natury. Udaj się również do urokliwej Kruszwicy i zobacz Mysią Wieżę, która kryje tajemniczą historię związaną z legendarnym Lechem, pierwszym księciem Polski. Jeśli marzysz o błogim relaksie, Ciechocinek, miejscowość uzdrowiskowa otoczona parkami, jest doskonałym wyborem.

Bory Tucholskie - Dla miłośników natury, prawdziwą perełką regionu są rozległe Bory Tucholskie. Tu czekają na Ciebie piękne, stare drzewa i malownicze jeziora, a ścieżki przyrodnicze zachęcają do długich spacerów. Województwo kujawsko-pomorskie kusi nordic walkerów swoją różnorodnością - od historycznych skarbów po spokojną sielankę wśród przyrody. Tu znajdziesz najciekawsze atrakcje.