Trasy nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim. Gdzie warto się wybrać w weekend 24 - 25 grudnia3 najciekawsze trasy

Ścieżki nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim

Jakie szlaki nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim polecają mieszkańcy? My już to wiemy.

Traseo to aplikacja, w której każdy ma możliwość zapamiętywania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. We współpracy z Traseo mamy dla Was 3 malownicze trasy nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz, sprawdź prognozę pogody.

Początek trasy: Jabłonowo Pomorskie

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 74,58 km

Czas trwania marszu: 10 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 134 m

Suma podejść: 1 700 m

Suma zejść: 1 730 m

Trasę dla amatorów nordic walking poleca JJ_Active

Szlak Grudziądz - Gardeja pieszy żółty. Szlak w tragicznym stanie - tylko dla szlakowych Hard Corów. Dużo odcinków praktycznie nie do przebycia dla zwykłego turysty. Szlak w rejonie jez. Kuchnia dzieli się na dwa PTTK-i swego czasu zapewne był to szlak łączny. W rejonie Grudziądza oznakowanie jest szczątkowe. Ogólnie wszystkie szlaki w rejonie Grudziądza są w koszmarnym stanie technicznym. Szlak pokonywałem wg spotykanych po drodze znaków które czasami zupełnie nie odpowiadają "mapowym" wersjom. Aby zrobić szlak w całości podchodziłem do niego 3 razy. Ogólnie masakra - najtrudniejszy szlak do znalezienia w terenie i masa odcinków niezdatnych do przejścia. Ogólnie nie polecam szlaku. PTTK Grudziądz (o ile coś takiego istnieje) to w ogóle jakaś pomyłka?!

Nawiguj