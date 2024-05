Trasy nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim. Gdzie warto się wybrać w weekend 25 - 26 maja. 3 najciekawsze trasy

Trasy nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim

Które trasy nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim polecają mieszkańcy? Sprawdziliśmy to.

Traseo to aplikacja, w której każdy ma możliwość śledzenia swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 interesujące ścieżki nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim. Wybierz najbardziej atrakcyjną dla siebie.

Zanim wyruszysz, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 maja w woj. kujawsko-pomorskim ma być od 14°C do 26°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 2% do 45%. W niedzielę 26 maja w woj. kujawsko-pomorskim ma być od 13°C do 24°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 6% do 47%.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Szumny Zdrój - Górzno

Początek trasy: Rypin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 6,59 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 115 m

Suma podejść: 607 m

Suma zejść: 620 m

Amatorom nordic walking trasę poleca Wojciechstypa

Po kilku latach powrót na trasę w Górznie. Bardzo fajna, chociaż krótka trasa w rezerwacie Szumny Zdrój, tylko komary "jak bociany".

Potem krótki spacer od plaży przez miasto.

