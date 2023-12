Trasy nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim. Gdzie warto się wybrać w weekend 30 - 31 grudnia. 3 najciekawsze trasy

Ścieżki nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim

Traseo to aplikacja, dzięki której każdy może zapisania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. Wspólnie z Traseo wybraliśmy dla Was 3 atrakcyjne trasy nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim. Wybierz najciekawszą dla siebie.

Wycieczka wokół jastrowskich jezior. W trakcie tej wycieczki obeszliśmy dwa jeziora. Trasy wiodą również wokół pozostałych dwóch. Oznakowane są trzy pętle. Samemu można modyfikować do woli. Trasa nadaje się dla pieszych i dla rowerzystów. Trasy utwardzone są szutrem lub naturalne leśne. Trasa dla młodych i starszych. Jeśli na rowerze trasy wokół jezior będą niewystarczające to można spokojnie przedłużyć po okolicznych leśnych drogach i trasach rowerowych. W pobliżu biegną powiatowe trasy rowerowe (np. wzdłuż Gwdy) jak i trans-wielkopolska trasa rowerowa. Posilić się i przespać można w Leśnej Chacie, w Uroczysku lub w Jastrowiu. Polecam. Nawiguj

Jakie korzyści przynosi nordic walking?

Nordic walking to aktywność, która może być uprawiana przez większość osób. Dlatego cieszy się coraz większą popularnością. Przynosi korzyści, jeśli pamiętamy o odpowiedniej technice. Nordic walking pomoże zrzucić zbędne kilogramy oraz pomoże w zadbaniu o dawkę aktywności fizycznej, która jest ważna dla naszego zdrowia. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: