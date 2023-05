Trasy nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim. Gdzie wybrać się w weekend 13 - 14 maja3 najciekawsze trasy

Nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim da się uprawiać niemal wszędzie. Mimo to zachęcamy do wybrania tras, które polecają inni amatorzy sportu. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 3 malownicze ścieżki nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim. Zawsze na weekend przedstawiamy Wam nowy zestaw tras do wyboru. Zobacz, jakie szlaki przygotowaliśmy na weekend.

Ścieżki nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim Które trasy nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim polecają mieszkańcy? My już to wiemy. Traseo to aplikacja, za pomocą której każdy ma możliwość zapamiętywania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. Wspólnie z Traseo chcemy Wam zaproponować 3 malownicze trasy nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Szlak Grudziądz - Gardeja - Pieszy Żółty ver. 2018 Początek trasy: Jabłonowo Pomorskie

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 74,58 km

Czas trwania marszu: 10 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 134 m

Suma podejść: 1 700 m

Suma zejść: 1 730 m JJ_Active poleca tę trasę na marsz Szlak Grudziądz - Gardeja pieszy żółty. Szlak w tragicznym stanie - tylko dla szlakowych Hard Corów. Dużo odcinków praktycznie nie do przebycia dla zwykłego turysty. Szlak w rejonie jez. Kuchnia dzieli się na dwa PTTK-i swego czasu zapewne był to szlak łączny. W rejonie Grudziądza oznakowanie jest szczątkowe. Ogólnie wszystkie szlaki w rejonie Grudziądza są w koszmarnym stanie technicznym. Szlak pokonywałem wg spotykanych po drodze znaków które czasami zupełnie nie odpowiadają "mapowym" wersjom. Aby zrobić szlak w całości podchodziłem do niego 3 razy. Ogólnie masakra - najtrudniejszy szlak do znalezienia w terenie i masa odcinków niezdatnych do przejścia. Ogólnie nie polecam szlaku. PTTK Grudziądz (o ile coś takiego istnieje) to w ogóle jakaś pomyłka?!

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Szlak Rzeki Wierzycy (Pogódki - Gniew) - pieszy niebieski Początek trasy: Nowe

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 78,94 km

Czas trwania marszu: 1515 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 158 m

Suma podejść: 2 034 m

Suma zejść: 2 115 m Amatorom nordic walking trasę poleca JJ_Active

Szlak Rzeki Wierzycy powstał w roku 2005 w ramach budowy lokalnej sieci szlaków pieszych Ziemi Gniewskiej. Sieć ta obejmowała także część szlaku Dolnej Wisły oraz szlaki Lasów Dębińskich i Opaleński. Początkowo szlak Rzeki Wierzycy obejmował trasę miedzy Pelplinem a Gniewem. Był to odcinek dolnowierzycki planowanego dłuższego szlaku mającego wieść równolegle do tej rzeki. W roku 2009 został wyznakowany przy współpracy z LOT Kociewie następny odcinek szlaku, poprzedzający w stosunku do istniejącego - dolnowierzyckiego a zaczynający się przy Leśnictwie Kochanki, przez które to miejsce przechodzi północny odcinek szlaku Jezior Kociewskich. Dalej przy wtórze LOT Kociewie odcinek ten (starogardzko-pelpliński) w następnym roku został doprowadzony do Starogardu Gdańskiego przy wykorzystaniu kawałka trasy szlaku Jezior Kociewskich. W tymże roku 2010 wytyczono kolejny dalszy fragment szlaku wiodący w górę rzeki. Była to druga część odcinka środkowowierzyckiego biegnąca od Skarszew.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Ciche Początek trasy: Jabłonowo Pomorskie

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 12,57 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 115 m

Suma podejść: 915 m

Suma zejść: 873 m Trasę nordic walking mieszkańcom poleca Wojciechstypa

W końcu sezon 2017 rozpoczęty, pogoda zaczyna dopisywać i ruszamy na trasy dookoła jezior Pojezierza Brodnickiego. Dzisiaj na tapetę bierzemy jez. Ciche, a przy okazji małe jeziorko Karaś pomiędzy Cichym a Zbicznem.

Nawiguj

Czy warto uprawiać nordic walking? Nordic walking to aktywność, która może być uprawiana przez większość osób. Dlatego wiele osób wybiera nordic walking. Przynosi korzyści, jeśli pamiętamy o odpowiedniej technice. Aktywność fizyczna jest potrzebna w dbaniu o zdrowie fizyczne i psychiczne. Nordic walking może pomóc w zrzuceniu zbędnych kilogramów. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: kijki aluminiowe

kijki z włókna szklanego

kijki z włókien węglowych Warto zwrócić uwagę na wagę kijków, które wybieramy. Kijki powinny mieć też odpowiednio wyprofilowane uchwyty oraz posiadać paski. Możemy wybrać takie z regulowaną długością lub kupić odpowiednio dobrane do naszego wzrostu. Wysokość kijków jest prawidłowo dobrana, kiedy trzymając kijki w pozycji wyprostowanej, łokieć jest pod kątem prostym. Chodzenie z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stopy. Właśnie dlatego ten sport jest odpowiedni dla osób w każdym wieku. Ryzyko kontuzji jest znikome, a sam sport jest przyjemny i możemy go uprawiać niemal wszędzie.

