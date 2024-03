Trasy nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim. Gdzie wybrać się w weekend 16 - 17 marca. 3 najciekawsze trasy

Ścieżki nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim

Zanim wyruszysz, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 16 marca w woj. kujawsko-pomorskim ma być od 8°C do 13°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 16% do 60%. W niedzielę 17 marca w woj. kujawsko-pomorskim ma być od 3°C do 6°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 10% do 24%.

Traseo to aplikacja, w której każdy ma możliwość zapisania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. Razem z Traseo wybraliśmy dla Was 3 uczęszczane ścieżki nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim. Znajdź najbardziej atrakcyjną dla siebie.

Które ścieżki nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim lubią mieszkańcy? My już to wiemy.

Nowa trasa z Cichego do południowego skraju Jez. Głowińskiego i z powrotem do wsi Ciche drogą przez las, koło szkółki w Zaroślach i północnego skraju jeziora Ciche. Bardzo fajna trasa pieszej wycieczki, tylko trzeba zabezpieczyć się przed komarami, bo dzisiaj było ich strasznie dużo. Nawiguj

Co daje nordic walking?

Nordic walking to sport, który może uprawiać prawie każdy. Dlatego wiele osób wybiera nordic walking. Przynosi korzyści, jeśli pamiętamy o odpowiedniej technice. Uprawianie tego sportu może pomóc zrzucić zbędne kilogramy. Nordic walking to aktywność, która rzadko kończy się kontuzjami, więc jest odpowiednia dla osób w każdym wieku. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: