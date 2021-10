Trasy rowerowe w woj. kujawsko-pomorskim. Gdzie na weekend 16 - 17 października? Podpowiadamy pomysły na wyprawę

Wycieczki rowerowe po woj. kujawsko-pomorskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. kujawsko-pomorskim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Początek trasy: Janowiec Wielkopolski

Stopień trudności: 1

Dystans: 61,69 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 100 m

Suma podjazdów: 410 m

Suma zjazdów: 483 m

Rowerzystom trasę poleca A.rz57

Dookoła jeziora Wielimie (oraz Szczecinka i j. Trzesiecko)

Samochodem dojeżdżamy do wsi Turowo i parkujemy przy szkole.

Tu oglądamy kościół i ruszmy w trasę zaczynając od przejazdu przez pola z uprawianą trawą na trawniki i boiska.

W Omulnie trafiamy na ruiny dworku. Dojeżdżamy do Gwdy Wielkiej asfalcikiem prawie bez ruchu samochodowego. Tu ładny kościół i plaża nad jeziorem Wielimskim.

Do Sporego najpierw droga brukowana a następnie leśna twarda.

Wieś letniskowa Spore pozostawia spory niedosyt.

Znowu wąziutki asfalcik do Tcinna i leśna droga do DK 11. Dalej nowiutkim asfaltem do Dalęcina. Za torami w lewo w uroczą polną drogę do Trzesieki.

Przejeżdżamy całą długość jeziora Trzesiecko ścieżką rowerową. Początkowo pol-bruk potem szuter. Po drodze wspaniała wyspa Mysia z parkingiem, plażą, gastronomią i przystanią dla statku.

Drogą brukową i leśną docieramy do Sitna. Dalej do wsi Dziki asfaltem z pięknymi widokami na jeziorka i uprawy porzeczek.

Wracamy do Turowa wsiadamy w samochód i w drodze do domu jemy obiad za Lotyniem w Barze "Karczemka" na uroczym jeziorkiem.

Trasa dla średnio zaawansowanych rowerzystów. Lasów, widoków, jezior i atrakcji nie zabraknie.

Polecam

