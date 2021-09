Trasy rowerowe w woj. kujawsko-pomorskim. Gdzie na weekend 25 - 26 września? Pomysły na jednodniową wyprawę

Rowerem w woj. kujawsko-pomorskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. kujawsko-pomorskim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 25 września w woj. kujawsko-pomorskim ma być 15°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 26 września w woj. kujawsko-pomorskim ma być od 15°C do 20°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%.

🚲 Trasa rowerowa: Jeziora i mokradła w okolicach Trójmiasta

Początek trasy: Chełmno

Stopień trudności: 2

Dystans: 41 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 83 m

Suma podjazdów: 526 m

Suma zjazdów: 549 m

Trasę dla rowerzystów poleca GR3miasto

Wycieczka, której trasa przebiega nad urokliwymi jeziorami oraz mokradłami, to nie tylko propozycja na upalne lato, kiedy to marzymy o schłodzeniu ciała w wodzie, czy wylegiwaniu się na plaży. Trasa jest na tyle uniwersalna, że można pokonać ją o dowolnej porze roku. Większość dróg, którymi prowadzi, to drogi gruntowe, rzadko uczęszczane przez samochody. Pod kątem sumy przewyższeń, to z pewnością wspaniały kąsek dla rowerzystów przygotowujących się do startów w maratonach MTB.

