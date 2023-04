Trasy spacerowe w woj. kujawsko-pomorskim. Gdzie warto się wybrać w weekend 15 - 16 kwietnia? 10 najciekawszych tras

W woj. kujawsko-pomorskim jest mnóstwo ciekawych tras spacerowych. Zebraliśmy dla Was 10 pomysłów. Możecie namówić rodzinę lub znajomych i wspólnie poznawać nasz region. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na spacer w woj. kujawsko-pomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw.

Spacerem po woj. kujawsko-pomorskim We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras spacerowych w woj. kujawsko-pomorskim, które inni już przetestowali. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🌳 Trasa spacerowa: Wędrówka przez Dolinę Kulawy i okolice Początek trasy: Sępólno Krajeńskie

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 25,33 km

Czas trwania spaceru: 6 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 49 m

Suma podejść: 370 m

Suma zejść: 365 m Trasę dla spacerowiczów poleca GR3miasto Głównym celem naszej ostatniej wędrówki była Dolina Kulawy. Znajduje się ona w Leśnictwie Przymuszewo, na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Charakteryzuje się ona niezwykle urokliwą przyrodą z wieloma rzadkimi, podlegającymi ochronie roślinami. Krajobraz uzupełniają krystaliczne jeziora oraz meandrująca rzeka Kulawa. Chcąc obejść to niesamowite miejsce, trasę można rozpocząć we wsi Laska. My jednak wydłużyliśmy ją o kilka dodatkowych atrakcji, w tym przepiękne jeziora lobeliowe.

Rezerwat Przyrody „Dolina Kulawy”: Chcąc zapoznać się z przepiękną przyrodą rezerwatu przyrody skorzystaliśmy z wytyczonej w terenie ścieżki dydaktycznej. Z jednej strony rzeki wiedzie ona dość szeroką drogą gruntową, z drugiej mało uczęszczanym leśnym duktem, co z pewnością może być utrudnieniem jeśli chcielibyśmy udać się z dziećmi w wózku. Po drodze występuje też drewniana kładka, która wije się przez torfowiska. Na końcu jest także zadaszona wiata i ławy, to wspaniałe miejsce na piknik. Poruszając się wytyczonym szlakiem dydaktycznym można dokładnie przyjrzeć się całemu systemowi nawadniającemu tutejsze torfowiska, a także poszerzyć swoje wiadomości o rośliny chronione. Jeziora lobeliowe: Ze wszystkich jezior lobeliowych, które występują w naszym kraju, 95% znajduje się na Pomorzu. Poza Polską, w Europie jeziora tego typu występują jeszcze w Norwegii, Finlandii, Danii i Szkocji. Usytuowane są w obniżeniach terenu; bezodpływowe, naturalne zbiorniki wodne dawniej otoczone były borami sosnowymi, dąbrowami czy buczynami. Cechami charakterystycznymi jezior lobeliowych są: kwaśny odczyn, niewielka ilość soli, skąpożywność, przezroczysta woda i piaszczyste dno. Swoją nazwę zbiorniki te zawdzięczają lobelii jeziornej, która objęta jest ochroną, stąd też w większości tych jezior, niestety, wydano zakaz kąpieli. Latem - przy bezchmurnym niebie i odpowiednim załamaniu światła - woda w tych jeziorach ma piękny, turkusowy odcień. Na trasie naszej wędrówki zobaczyliśmy jeziora Nawionek oraz Piecki. Dotarliśmy do nich wyznakowanymi w terenie lokalnymi ścieżkami dydaktycznymi oraz pieszym Szlakiem Zaborskim.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Szlak Doliny Brdy (Miastko - Przechlewo) - Pieszy Żółty ver. 2017 Początek trasy: Sępólno Krajeńskie

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 51,65 km

Czas trwania spaceru: 6 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 100 m

Suma podejść: 1 631 m

Suma zejść: 1 634 m Trasę dla spacerowiczów poleca JJ_Active Szlak "Doliny Brdy" PM - 1521 y /długość 51 km/

Miastko - Starzno - Stara Brda - Rezerwat "Przytoń" - Nowa Brda - Rudniki - Przechlewo. W okolicach Przechlewa szlak idzie zniszczonym mostem (brak możliwości przejścia suchą nogą). W rejonie Rezerwatu bagniska Niedźwiady szlak przez kilkaset metrów wiedzie terenami podmokłymi.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Zabytkowa trasa Początek trasy: Solec Kujawski

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,48 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 14 m

Suma podejść: 22 m

Suma zejść: 22 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca Inlot Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Rezerwat Meteoryt Morasko Początek trasy: Janowiec Wielkopolski

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 8,62 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podejść: 96 m

Suma zejść: 97 m Max_c74 poleca tę trasę

Wycieczka piesza do Rezerwatu Meteoryt Morasko.

Znajduje się on w północnej części Poznania, na Morasku i graniczy bezpośrednio z Suchym Lasem. Na jego terenie mieszczą się kratery, które zdaniem większości badaczy powstały w wyniku upadku meteorytu Morasko ok. 5 tys. lat temu. Polecam to miejsce.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Złotów - trasa Noric Walking Początek trasy: Mrocza

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,93 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 18 m

Suma podejść: 75 m

Suma zejść: 74 m Spacerowiczom trasę poleca A.rz57 Propozycja trasy nordic walking ze Złotowa, jako alternatywa dla tych, którym znudziło się chodzenie promenadą. Trasa troszkę dłuższa niż wokół jeziora, ale z atrakcjami. Prowadzi z ul. Wioślarskiej, gdzie można zaparkować samochód koło stadionu. Przechodzimy przez park, aż na pola za Blękwitem. Przechodzimy przez wieś i wchodzimy w las za amfiteatrem. Lasem wracamy do ul. Wioślarskiej.

Las, pola, łąki, piękne widoki, możliwość napotkania ptaków i dzikich zwierząt: to zalety tej trasy. Dzieciom też będzie się podobało.

Patrz zdjęcia. Tłoku tu nie będzie. Polecam.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Ciche Początek trasy: Jabłonowo Pomorskie

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 12,57 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 115 m

Suma podejść: 915 m

Suma zejść: 873 m Spacerowiczom trasę poleca Wojciechstypa W końcu sezon 2017 rozpoczęty, pogoda zaczyna dopisywać i ruszamy na trasy dookoła jezior Pojezierza Brodnickiego. Dzisiaj na tapetę bierzemy jez. Ciche, a przy okazji małe jeziorko Karaś pomiędzy Cichym a Zbicznem.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Szumny Zdrój - Górzno Początek trasy: Rypin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 6,59 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 115 m

Suma podejść: 607 m

Suma zejść: 620 m Wojciechstypa poleca tę trasę Po kilku latach powrót na trasę w Górznie. Bardzo fajna, chociaż krótka trasa w rezerwacie Szumny Zdrój, tylko komary "jak bociany".

Potem krótki spacer od plaży przez miasto.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Szlak Skarszewski przez Pojezierze Kaszubskie Początek trasy: Nowe

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 81,54 km

Czas trwania spaceru: 173 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 253 m

Suma podejść: 1 654 m

Suma zejść: 1 907 m GR3miasto poleca tę trasę

Szlak Skarszewski, to znakowany szlak turystyki pieszej przebiegający przez wschodnią część Pojezierza Kaszubskiego. Łączy on Skarszewy z Sopotem licząc 81,5 km. To z pewnością ciekawy kąsek dla amatorów dłuższych wędrówek, jednak wybierając się jego tropem warto wziąć pod uwagę właściwą porę roku. Wg nas mroźna zima to jedyny dobry moment aby o suchych stopach przejść ów trasę. Wędrówkę szlakiem podzieliliśmy na etapy, które rozłożyliśmy w sumie na trzy dni. Pełen opis szlaku znajdziesz na stronie GR3miasto: Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Wycieczka do Rezerwatu Uroczysko Jary Początek trasy: Kcynia

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 5,3 km

Czas trwania spaceru: 413099 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 233 m

Suma podejść: 336 m

Suma zejść: 105 m Spacerowiczom trasę poleca A.rz57

Wycieczka do Rezerwatu Uroczysko Jary. Ruszamy ze Złotowa samochodem. Zostawiamy go przy leśniczówce Nowy Dwór. Początkowo drogą asfaltową idziemy w kierunku Górznej. Gdy znudził nam się asfalt weszliśmy w las. Do pierwszego jeziorka szliśmy po bezdrożu lasem. Piękne wrażenia i widoki. Teren dość pagórkowaty. Ponieważ woda była zamarznięta to całe jeziorko obeszliśmy dookoła po lodzie. Częściowo wo0kół brzegu biegnie droga leśna. Następnie skierowaliśmy się do następnego jeziora. Tu odpoczęliśmy na pomoście i ruszyliśmy w drogę powrotną. Początkowo przez las, aby dojść do jego skraju w dolince.. Tom dolinką, początkowo po uczęszczanej a następnie częściowo zarośniętej drodze dotarliśmy do samochodu. Widoki przepiękne. Zadowolą na pewno wszystkich: dzieci i dorosłych. Polecam na wiosenny spacer.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Szlak Wielkiego Kanału Brdy (Rytel - Legbąd) - Pieszy Zielony ver. 2017 Początek trasy: Kamień Krajeński

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 15,6 km

Czas trwania spaceru: 46 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 118 m

Suma podejść: 674 m

Suma zejść: 682 m JJ_Active poleca tę trasę na spacer

Szlak pieszy, którego trasa biegnie wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy. Główną atrakcją na szlaku jest akwedukt i wieża widokowa w Fojutowie oraz drewniane domostwa w Legbądzie. Szlak bez "haszczowania", można (praktycznie w całości) pokonać na rowerze górskim.

Nawiguj

