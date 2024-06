Trik na dziurawe liście monstery. Zrób to, a twoja monstera będzie miała zdrowe, bujne liście z dziurami [7.06.2024]

Monstera to atrakcyjna wizualnie roślina, zadbana może być prawdziwą ozdobą naszego mieszkania. Cechą charakterystyczną monstery są jej dziurawe liście. Jednak by monstera miała dziury w liściach, trzeba odpowiednio pielęgnować roślinę. Jest jeden prosty trik - po nim twoja monstera będzie tak piękna, że wszyscy będą ci zazdrościć!

Monstera to wspaniała ozdoba domu czy mieszkania. Zwykle zależy nam, by nasze roślinki domowe miały piękne i całe liście, a w przypadku monstery jest inaczej. Tym, co jest charakterystyczne dla monstery, są dziury w liściach, inaczej fenestracje. Każdy posiadacz monstery z niecierpliwością czeka, aż w liściach pojawią się dziury. A wcale nie tak łatwo to osiągnąć.

Monstera - co to za roślina?

Monstera to rodzaj pnączy pochodzących z Meksyku i występujących w lasach tropikalnych. W naturalnych warunkach występuje jako nadrzewny epifit. Co ciekawe, monstera jest rośliną użytkową. Oznacza to, że służy nie tylko do dekoracji. Owocostany monstery są jadalne, smakiem przypominają ananasa i banana. Z korzeni powietrznych monstery wytwarza się sznury i kosze. Sok mleczny z monstery wykorzystywany jest do ochrony roślin przed szkodnikami (na przykład ślimakami), gdyż zawiera duże ilości szczawianu wapnia, który odstrasza szkodniki.

Monstera - co lubi?

Choć monstera pochodzi z tropików, to nie lubi nadmiaru wody. Monsterę podlewamy dopiero, gdy podłoże po poprzednim podlewaniu zdąży przeschnąć. Ale trzeba też uważać, by nie dopuścić do skrajnego przesuszenia.

Monstera lubi jasne stanowiska, ale bez mocnej ekspozycji na promienie słoneczne. Zbyt silne światło słoneczne spali jej liście (pojawią się na nich czarne plamy).

Czy monstera kwitnie?

Monstera kwitnie, ale kwiaty wytwarzają tylko dojrzałe rośliny. Kwiaty monstery są dość duże, białe, przypominają kielich odwrócony nóżką do góry. Wyglądają jak kalia, tylko z grubszą i bardziej zawiniętą ścianką.

Trik na dziury w liściach monstery

Ten prosty sposób jest bardzo skuteczny. Jeśli chcesz, by twoja monstera miała dziurawe liście, musisz to zrobić. Sprawdź teraz trik w naszej galerii.

