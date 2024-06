Trik na koperek - zrób to, a koperek będzie bujny i urośnie dwa razy szybciej [28.06.2024] ak

Koperek, choć niepozorny, to prawdziwe bogactwo smaku, aromatu i wartościowych witamin. Koperek zawiera mnóstwo witaminy C, witaminy A, D oraz z grupy B (B1, B2, B6, B12), flawonoidy i kumaryny, niacynę i foliany, , a do tego wszystkie części koperku zawierają olejek eteryczny, m.in. karwon, felandren, limonen. Warto włączyć koperek do codziennej diety. Zastosuj ten trik, a wyhodujesz w domu pyszny, bujny koperek dwa razy szybciej, niż zwykle.