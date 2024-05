Trik na kwitnienie begonii. Zastosuj ten nawóz, a łodygi ugną się od nowych kwiatów [20.05.24]

Zielone Świątki 2024 - to święto nakazane. Tak obchodzimy Zesłanie Ducha Świętego

Zielone Świątki przypadają w niedzielę 19 maja 2024 roku. Co to za święto w Polsce? Zielone Świątki to ludowa nazwa kościelnego dnia Zesłania Ducha Świętego....