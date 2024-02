Trik na wypuszczanie nowych liści zamiokulkasa. Ten kwiat odżyje po dodaniu tego do doniczki [27.02.2024 r.]

Zamiokulkas - jak właściwie go podlewać?

Zamiokulkas nie lubi nadmiaru wody. Magazynuje ją w liściach oraz w podziemnych kłączach. Lepiej jest podlać go rzadziej niż za często. Suchy zamiokulkas można jeszcze uratować, ale nadmiar wody może prowadzić do gnicia kłączy, co z kolei jest nieodwracalne. Aby podlewać zamiokulkasa, czekaj, aż ziemia w doniczce (górna warstwa) wyschnie - zazwyczaj raz na 2-3 tygodnie, a zimą rzadziej, około raz na miesiąc. Do podlewania używaj wody o temperaturze pokojowej, najlepiej odstanej.

Unikaj moczenia liści zamiokulkasa, ponieważ może to spowodować osadzanie się wapnia, co sprawi, że liście stracą swój połysk. Zamiast tego, regularnie przecieraj liście wilgotną ściereczką, aby usunąć kurz. Należy unikać używania preparatów nabłyszczających, ponieważ mogą one zaszkodzić roślinie. Pamiętaj, że liście zamiokulkasa będą jaśniejsze, jeśli roślina będzie miała więcej światła słonecznego, natomiast te, które otrzymują mniej światła, mogą być ciemniejsze.