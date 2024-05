Triki na obfite kwiaty pelargonii. Zastosuj te porady, a będziesz cieszyć się z pięknego parapetu lub balkonu [14.05.2024] Monika Smól

Pelargonie od wielu lat należą do najpopularniejszych kwitnących roślin balkonowo - rabatowych. Rosną szybko, kwitną obficie i nieprzerwanie od wiosny do jesieni, są łatwe w utrzymaniu i odporne na trudne warunki atmosferyczne - pelargonie to niewątpliwie kwiaty piękne i bujnie kwitnące.